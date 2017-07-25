Защитники Смит и Конев дисквалифицированы за употребление допинга

КХЛ отстранила защитников Дерека Смита («Медвешчак») и Андрея Конева («Адмирал») от участия в чемпионате из-за обнаружения в их допинг-пробах следов запрещённых веществ, о чём сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

Смит не сможет выступать до 2 сентября 2018 года, а Конев — до 19 ноября 2017 года. Допинг-контроль в чемпионате КХЛ сезона-2016/2017 проводился совместно с Международной федерацией хоккея (IIHF) и WADA, с привлечением антидопингового подразделения конвента SportAccord – DFSU (Doping Free Sport Unit), нескольких международных агентств по сбору допинг-проб и антидопинговых лабораторий, аккредитованных WADA. В сезоне-2016/2017 КХЛ было взято 377 проб.

Ранее стало известно, что нападающий Данис Зарипов получил двухлетнюю дисквалификацию.

КХЛ отстранила Зарипова от участия в чемпионате на два года

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