Якушев: в Ночной хоккейной лиге хотят выступать команды из всех регионов России

Двукратный олимпийский чемпион, председатель совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев поделился планами организации на следующий, седьмой по счёту, сезон.



«Все регионы России хотят выступать в Ночной лиге. Это нужно не только для популяризации хоккея, но и для того, чтобы заинтересовать местные власти в его развитии, чтобы они своими силами помогали этому. Помощь заключается в строительстве хоккейных коробок, может быть, даже искусственных тренировочных катков. Мы на это надеемся. Диалог с властями регионов идёт через Министерство спорта и другие структуры власти.



Будет ли лига проводить в следующем сезоне выставочные матчи? Обязательно. В нашей команде играют выдающиеся хоккеисты с мировым именем. И для того чтобы опять-таки популяризировать не только хоккей, но и Ночную лигу, мы намечаем как можно большее количество игр с тем, чтобы все видели, что лига есть не только на бумаге, но и что она действует, что она жива и функционирует», — передаёт слова Якушева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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