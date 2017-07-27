Гончар о возможной работе в России: сконцентрирован на работе в «Питтсбурге»

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, помощник главного тренера «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар рассказал об изменении своей роли в команде после повышения в должности, а также отметил, что пока не думает о работе в России.



«Я выполнял тренерские функции в клубе и до назначения ассистентом главного тренера. Посмотрим, как они поменяются теперь. Не думаю, что что-то сильно изменится. Продолжу проводить много времени с командой, выполнять поставленные задачи. Пока не знаю, буду ли стоять на скамейке. Поработать в России? Сейчас у меня контракт с «Питтсбургом», я не могу ответить на этот вопрос, сконцентрирован на работе в клубе», — передаёт слова Гончара корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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