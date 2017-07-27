31 июля СКА сыграет товарищеский матч с «Йокеритом» в Финляндии

30 июля СКА отправится в Финляндию, где продолжит готовиться к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. В рамках учебно-тренировочного сбора запланирована одна встреча: 31 июля петербуржцы встретятся с финским «Йокеритом», матч начнётся в 11:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Метро Арена» в Эспоо, доступ зрителей на трибуны не предусмотрен.



В Петербург СКА вернётся 2 августа, а уже через несколько дней «армейцы» улетят в Сочи, где примут участие в турнире Sochi Hockey Open. Завершится предсезонная подготовка в Петербурге традиционным турниром имени Н.Г. Пучкова, который будет проходить в «Ледовом дворце» с 14 по 17 августа.