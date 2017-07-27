Макдона: Шаттенкирк сделает «Рейнджерс» сильнее, все знают, что это за игрок

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Макдона прокомментировал переход в команду Кевина Шаттенкирка.



«Его умения, опыт и общий уровень мастерства сделают сильнее любую команду, в которой он играет. Все были очень довольны, когда услышали эту новость. Он здорово играет с шайбой в меньшинстве, большинстве и равных составах. На него можно рассчитывать в любой ситуации.



Я играл с ним на различных турнирах и знаю, что он собой представляет. Он впишется в нашу команду идеально. Мы были задрафтованы в один год и провели в лиге одинаковое число лет, так что я просто рад возможности играть с ним. Это хоккеист, который просто хочет выходить на лёд, приносить пользу команде и играть на своих сильных сторонах. Все знают, каким игроком он является и на какие впечатляющие вещи способен с шайбой. Будет интересно самому посмотреть на это», — приводятся слова Макдоны на официальном сайте НХЛ.

Кевин Шаттенкирк подписал четырёхлетний контракт с «Рейнджерс» на $ 26,6 млн