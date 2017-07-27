«Спартак» одолел «Торпедо» в выставочном матче

Московский «Спартак» одержал победу в товарищеском матче с нижегородским «Торпедо», встреча завершилась со счётом 2:1.



В составе красно-белых заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Кулик и Вилле Лаюнен. В команде Петериса Скудры единственный гол записал на свой счёт Евгений Грачёв.



Для «Спартака» это был второй товарищеский матч в это межсезонье. В первой встрече москвичи уступили братиславскому «Словану» в серии буллитов со счётом 2:3 Б. Для нижегородцев это был первый товарищеский матч лета.

А есть ли звёзды, КХЛ? Кому-то Ковальчук, а кому-то Стоа В каждом клубе КХЛ должна быть своя звезда. Так ли это сейчас? У кого-то два состава, а кто-то молится на Стоа и Секстона.