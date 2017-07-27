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«Спартак» одолел «Торпедо» в выставочном матче

27 июля 2017, четверг. 20:22. Хоккей

Московский «Спартак» одержал победу в товарищеском матче с нижегородским «Торпедо», встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе красно-белых заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Кулик и Вилле Лаюнен. В команде Петериса Скудры единственный гол записал на свой счёт Евгений Грачёв.

Для «Спартака» это был второй товарищеский матч в это межсезонье. В первой встрече москвичи уступили братиславскому «Словану» в серии буллитов со счётом 2:3 Б. Для нижегородцев это был первый товарищеский матч лета.

Товарищеские матчи (клубы)
27 июля 2017, четверг. 18:00 МСК
Спартак
Москва
2 : 1 1:0, 1:0, 0:1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Кулик – 18:00 (5x5), 2:0 – Лаюнен (Пепеляев) – 25:00 (5x5), 2:1 – Грачёв – 47 (5x5)
А есть ли звёзды, КХЛ? Кому-то Ковальчук, а кому-то Стоа
В каждом клубе КХЛ должна быть своя звезда. Так ли это сейчас? У кого-то два состава, а кто-то молится на Стоа и Секстона.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Спартак ХК Торпедо
Новости. Хоккей
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