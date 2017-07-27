Алексеев: спасибо тренерам «Динамо», что не стали разбивать нашу тройку

Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев поделился впечатлениями о стартовом матче на Кубке Минска с минским «Динамо» (6:3).



«Ощущения положительные, думаю, все успели соскучиться по хоккею! Динамовское дерби получилось тяжёлым, но приятным. Победили, порадовали наших болельщиков. Впереди ещё много работы, и есть что доказывать. Будем биться в каждом матче!



Всё-таки исход матча решили голы всей команды. У всех одна задача, и каждый может выйти и сотворить гол, просто сегодня нам повезло больше. Самое главное — успех команды. Сыгранность нашей тройки? В сезоне всё будет зависеть от нас самих и того, как мы будем взаимодействовать в других играх. Нужно сказать спасибо тренерам, что не стали разбивать нас, мы в свою очередь будем стараться приносить пользу команде!» — цитирует игрока официальный сайт клуба.

А есть ли звёзды, КХЛ? Кому-то Ковальчук, а кому-то Стоа В каждом клубе КХЛ должна быть своя звезда. Так ли это сейчас? У кого-то два состава, а кто-то молится на Стоа и Секстона.