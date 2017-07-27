«Локомотив» отыгрался с 0:2 и обыграл «Югру» на Кубке Минска

Ярославский «Локомотив» одержал волевую победу над ханты-мансийской «Югрой», встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 ОТ.



К 35-й минуте встречи «Югра» выигрывала в две шайбы, забитые голы на свой счёт записали Антон Королёв и Александр Угольников. В третьем периоде «Локомотив» сумел дважды поразить ворота команды Игоря Захаркина и одержать победу в овертайме. Заброшенными шайбами отметились Егор Коршков и Якуб Накладал, оформивший дубль.



«Локомотив» одержал вторую победу на турнире, в первом матче было обыграно рижское «Динамо» — 3:1.

А есть ли звёзды, КХЛ? Кому-то Ковальчук, а кому-то Стоа В каждом клубе КХЛ должна быть своя звезда. Так ли это сейчас? У кого-то два состава, а кто-то молится на Стоа и Секстона.