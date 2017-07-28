Марков: грустно, что самую малость не доиграл до 1000 матчей в НХЛ

Защитник Андрей Марков, который, по информации «Чемпионата», подпишет соглашение с казанским «Ак Барсом», прокомментировал решение перебраться из НХЛ в КХЛ.



«Я даже в день собственной свадьбы не нервничал так, как сегодня. Сегодня мне пришлось принять очень сложное решение: в следующем сезоне меня в «Монреале» не будет. Я с огромной гордостью носил свитер «Канадиенс» на протяжении последних 16 лет. Каждый день на протяжении этого срока я чувствовал, как мне повезло стать частью этой великой хоккейной организации — лучшей за всю историю нашей игры. Я всегда мечтал выиграть Кубок Стэнли и привезти его в Монреаль. Даже представить не могу, какие это были бы ощущения. Но теперь наступило время двигаться дальше, и я жду следующего вызова. Мне будет очень грустно отсюда уезжать. Но не зря говорят: когда закрывается одна дверь, открываются другие.



Чтобы сделка состоялась, нужны двое. Но я взрослый человек и уважаю решение, принятое клубом. Да, в начале я просил двухлетний контракт. Мне хотелось ясности и стабильности на обозримый срок как для своей семьи, так и для себя самого. Но к концу переговоров ради того, чтобы остаться в «Монреале», я уже был готов и на однолетний договор. В детали вдаваться не буду, но договориться не получилось, и мы имеем то, что имеем. Не предполагал, что сам переговорный процесс будет для меня таким нервным. Я волновался и до 1 июля, и в сам этот день, и после него – тоже.



Грустно, что самую малость не доиграл до 1000 матчей. В конце прошлого сезона я ясно дал понять, что хотел бы провести здесь остаток карьеры. Увы, не получилось. Я никого в этом не виню — такова жизнь, таков бизнес. Мне не хотелось затягивать с этим решением до сентября или октября в первую очередь из-за семьи: нам нужно было как можно раньше понять, где мы окажемся, где дети пойдут в школу. Я беседовал с другими клубами, и варианты продолжения карьеры в НХЛ у меня были. Но, честно говоря, я не представляю себя в свитере другого энхаэловского клуба, кроме «Канадиенс». Это одна из причин, по которым я принял решение вернуться в Россию и выступать в КХЛ. Другая причина в том, что перевозить всю семью в другой североамериканский город на один год было бы для всех слишком трудным испытанием.



Я не закрываю дверь ни для возможности вернуться в «Монреаль», ни для НХЛ в целом. Насчет Олимпиады решать не мне, но если сумею заиграть там в свою игру и окажусь нужен сборной России — буду только рад», — приводит слова Маркова официальный сайт НХЛ.

Андрей Марков продолжит карьеру в «Ак Барсе»