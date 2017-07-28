Михайлов: на фоне ОИ-2018 НХЛ окажется в нелепом, провинциальном положении

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры – 2018 в Пхёнчхане.



«Я не сомневаюсь, что именно НХЛ и проиграет из-за своего отказа участвовать в Олимпиаде. В феврале следующего года Игры будет смотреть весь мир — и на этом фоне НХЛ окажется в несколько нелепом положении. Я бы даже сказал, в положении провинциальном. Мне посчастливилось со сборными СССР дважды побеждать на Олимпийских играх, а ещё один раз завоевать серебро. Могу сказать, что участие хоккеистов из НХЛ на этот планетарный турнир никак не влияло. Как были Игры соревнованиями высшего уровня, которые вызывали ажиотаж на всех континентах, так и останутся. И мы все вместе лишний раз убедимся в этом и в Южной Корее — 2018.



Может ли НХЛ в последний момент изменить своё решение и поехать в Пхёнчхан? Честно скажу, меня этот вопрос абсолютно не волнует. НХЛ никогда и никто не упрашивал ехать на Олимпиады, 20 лет назад североамериканская лига сама на Игры попросилась. И могу вам дать гарантию, что, увидев то, что будет происходить в Корее-2018, в Китай-2022 НХЛ точно рванёт», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.

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