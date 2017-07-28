Михайлов: Кубок Стэнли в Москве? Мне это фиолетово

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов с критикой выступил по поводу ажиотажа вокруг выставленного в Музее хоккея кубка Стэнли, который привезли в Москву Евгений Малкин и Сергей Гончар.



«Прежде всего хотел бы поздравить российских делегатов «Питтсбурга» — замечательного хоккеиста Евгения Малкина и ассистента Сергея Гончара — с очередным завоеванием главного трофея НХЛ, они сражались и свой приз полностью заслужили. В то же время не могу согласиться с тем ажиотажем, которым сопровождалось появление кубка Стэнли в столице огромной хоккейной державы и в Музее хоккея, в котором хранится немало куда более ценных трофеев. Это моё личное мнение, навязывать его кому-то не собираюсь.



В своё время мы много обыгрывали и энхаэловцев, и клубы НХЛ, и в принципе кубок Стэнли для меня ничего не значит, или, как говорит молодёжь, мне это фиолетово. Но главное, что мне не нравится ситуация в современном мировом хоккее, когда НХЛ позволяет себе диктовать правила игры и, по сути, бойкотирует главный турнир в нашем виде спорта — Олимпиаду. На мой взгляд, в таких условиях любое путешествие их призов по территории любого континента, за исключением американского, вызывает вполне резонные вопросы», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.

Евгений Малкин и Сергей Гончар представили кубок Стэнли в Музее хоккея в Москве