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Вершинин: нет никаких проблем пообщаться с тренерским штабом «Спартака»

28 июля 2017, пятница. 12:46. Хоккей

Главный тренер фарм-клуба «Спартака» в ВХЛ – «Химика» — Дмитрий Вершинин прокомментировал победу над чеховской «Звездой» со счётом 2:0 в первом контрольном матче команды, а также рассказал о планах взаимодействия с красно-белыми по ходу межсезонья.

«Рано делать какие-то выводы, всё-таки это была наша первая игра после отпуска и большого перерыва. Хотя мы и проводили двусторонние игры, но это совсем другое дело. Естественно, при своих болельщиках всегда приятно побеждать, будь то товарищеская игра или же игра по ходу чемпионата. Результатом довольны. Физическое состояние игроков? Этот вопрос лучше задать ребятам. Думаю, в игре со «Звездой» одним из главных компонентов, которому нам следовало уделить внимание, было не проиграть в скорости молодой «армейской» команде. Считаю, мы с этой задачей справились.

Обмениваться информацией со «Спартаком» будем так часто, насколько это будет возможно. Либо в виде переписки, либо в виде беседы по телефону, всё-таки сейчас «Спартак» находится на втором сборе за границей. А вообще нынешний тренерский штаб «Спартака» — это специалисты, с которыми я очень хорошо знаком. Поэтому никаких проблем с тем, чтобы позвонить друг другу и пообщаться на наши наболевшие темы, нет. Решаем их совместными усилиями, чтобы это шло на пользу и первой команде, и нам, и воскресенским болельщикам», — приводит слова Вершинина официальный сайт «Спартака».

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Источник: Официальный сайт ХК "Спартак" (Москва) Сообщить об ошибке
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