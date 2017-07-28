Андрей Марков снялся в музыкальном клипе жены

Защитник Андрей Марков разместил видео музыкального клипа своей жены Сони, с которой недавно сыграл свадьбу. Пара воспитывает трёх детей, вся семья приняла участие в съёмках.

38-летний хоккеист после 16 лет выступления в НХЛ объявил о возвращении в Россию. Он не смог договориться с «Монреаль Канадиенс» о новом соглашении и подпишет контракт с «Ак Барсом». Марков провёл за «хабов» 990 матчей и набрал 572 (119+453) результативных балла.

Защитник Андрей Марков сыграл свадьбу

Вы также можете посмотреть видео в официальном аккаунте игрока в «Инстаграме».