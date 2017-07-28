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Анкудинов: «Югре» надо вырабатывать дух победителя, чтобы соперники нас боялись

28 июля 2017, пятница. 20:49. Хоккей

Нападающий «Югры» Андрей Анкудинов прокомментировал победу над рижским «Динамо» на Кубке Минска.

«Никто не думает об усталости. Для „предсезонки“ нагрузки — это нормально, ведь в сезоне будет ещё тяжелее. Там будут выезды и по шесть игр через день. Мы тренируемся как раз для того, чтобы потом вытаскивать такие тяжёлые матчи. Сегодня слаженно играли, но было много неиспользованных моментов. В конце матча капитан подтащил и забил нужный гол. В овертайме нужно было решать исход игры в опасных моментах, но что-то не пошло. Хорошо, что вытащили игру по буллитам.

Уже вторая игра завершается за пределами основного времени? Где-то наши удаления приводят к голам, но это „предсезонка“. Может быть, у нас эмоции зашкаливают. Мы усиленно готовимся к сезону, осталось чуть меньше месяца до начала чемпионата. Но даже на эти товарищеские игры тренеры нас серьёзно настраивают, ведь никто не играет спустя рукава. Тем более никто не хочет проигрывать. Нам нужно вырабатывать дух победителя, чтобы при упоминании слова «Югра» соперники уже нас боялись», — цитирует Анкудинова пресс-служба клуба.

«Югра» по буллитам одолела рижское «Динамо» на Кубке Минска
Источник: Официальный сайт ХК "Югра" Сообщить об ошибке
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ХК Динамо Рига ХК Югра Андрей Анкудинов
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