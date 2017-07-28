Сборная Канады рассматривает кандидатуру Майка Фишера для участия в ОИ-2018

Вице-президент федерации хоккея Канады по хоккейным операциям Скотт Салмонд сообщил, что сборная связалась с нападающим Майком Фишером по вопросу участия в Олимпиаде 2018 года. Ранее стало известно, что федерация также рассматривает кандидатуры Джерома Игинлы и Шейна Доана. Все три игрока до сих пор не подписали новых контрактов в НХЛ.



«Федерация испытывает глубокое уважение к этим игрокам. Нет сомнений, что их лидерские качества и опыт могут быть бесценны для нашей команды», — цитирует Салмонда TSN.

У 37-летнего Фишера закончился контракт с «Нэшвилл Предаторз».