Воробьёв: в матче с «Юностью» Бойд показал свой уровень, Анисин тоже старался

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал победу в овертайме над «Юностью» (5:4) на Кубке Минска.



«Хороший матч. Уверен, он понравился болельщикам, а вот у тренеров отнял много нервов. Планируем проверить на турнире всех: у кого-то получается себя проявить, кому-то пока не очень. Но будем работать. Вообще же, благодарен команде, что вытащили игру, проявили характер. Именно в таких моментах, когда нужно спасаться с 2:4, он и проявляется. Вчера у нас был полный рабочий день. Это всё-таки ещё летний турнир, так что вместо выходного — штанга, интенсивная тренировка на льду. Нужно уметь проверять ребят и под такой нагрузкой. Чтобы видеть, кто умеет играть через не могу, а кто сдувается.

Анисин и Бойд проводили на турнире первый матч. Дастин показал свой уровень. Мишка тоже очень старался. Очень хотим, чтобы у него всё получилось в нашей команде. Когда он в форме, может приносить ей большую пользу. Ищем ещё одного легионера. Смотрим, наблюдаем. Готов ли подтвердить переход в нашу команду Дуайта Кинга? Пока нет, это всё слухи в СМИ", — цитирует Воробьёва «Прессбол».