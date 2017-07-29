Пойл: «Нэшвилл» добьётся успеха, и это случится во многом благодаря Джохансену

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл заявил, что не сомневается в выигрыше Кубка Стэнли и считает, что нападающий Райан Джохансен будет одной из главных причин победы. Ранее форвард подписал восьмилетний контракт на $ 64 млн.



«Я на самом деле считаю, что за следующие восемь лет мы достигнем успеха. А когда это случится, то во многом благодаря Джохансену», — цитирует Пойла The Tennessean.

В прошедшем сезоне 24-летний игрок провёл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 61 (14+47) очко. В 14 играх плей-офф он отметился ещё 13 (3+10) баллами. Его команда дошла до финала Кубка Стэнли, однако Джохансен получил травму в третьем раунде с «Анахайм Дакс» и досрочно закончил сезон.