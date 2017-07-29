Генменеджер «Виннипега»: глубина нашей обороны усилилась с приходом Куликова

Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф поделился мнением о подписании российского защитника Дмитрия Куликова.



«Глубина нашей обороны совершенно точно усилилась с приходом Дмитрия. Я помню, как смотрел за игрой Дмитрия в плей-офф в составе „Флориды“. Кажется, он играл по 25 минут за матч и был одним из лучших на площадке. Когда это требовалось, он выходил на лёд и показывал свой уровень. Мы рады видеть его в команде», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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