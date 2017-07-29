Назаров: на «Ак Барс» не нужен дополнительный настрой, это наш старший брат

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги после победы в товарищеском матче с «Ак Барсом» (4:3 Б).



«В матчах с «Ак Барсом», будь это официальная встреча или товарищеская, дополнительный настрой не нужен. Хотя игра с чемпионами, хоть и бывшими, всегда требует особого подхода. К тому же все знают, что это старший брат. Поэтому, думаю, настроиться на этот поединок нам было проще, нежели сопернику, хоть он нас принимал у себя дома. Понравилась мне сегодняшняя игра. В ней было очень много эмоций, борьбы, удалений. Всё же это летний хоккей, и, возможно, где-то нам больше повезло. Мы довольны содержанием и результатом матча. Нам ещё три часа до дома добираться, и лучше с победой ехать домой, чем с поражением», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Ак Барс» отыгрался со счёта 3:1, но уступил «Нефтехимику» по буллитам