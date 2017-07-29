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«Югра» победила «Юность» и заняла третье место на Кубке Минска

29 июля 2017, суббота. 17:45. Хоккей

Ханты-мансийская «Югра» одержала уверенную победу над минской «Юностью» в матче Кубка Минска, встреча завершилась со счётом 4:1. Команда Игоря Захаркина заняла третье место на турнире. В финальном матче Кубка Минска сегодня сыграют московское «Динамо» и ярославский «Локомотив».

Единственный забитый гол белорусской команды записал на свой счёт Райан Уолтерс. В составе клуба из Ханты-Мансийска заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Скачков, Антон Королёв, Антон Курьянов и Вели-Матти Савинайнен.

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Кубок Минска
29 июля 2017, суббота. 15:30 МСК
Юность-Минск
Минск
1 : 4 1:1, 0:1, 0:2
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 – Уолтерс (Антонов) – 03:34 (5x4), 1:1 – Скачков (Лекомцев, Варфоломеев) – 06:04 (5x3), 1:2 – Королёв (Меляков) – 27:52 (5x5), 1:3 – Курьянов (Валентенко, Савинайнен) – 44:19 (5x5), 1:4 – Савинайнен (Королёв) – 54:05 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Югра ХК Юность-Минск
Новости. Хоккей
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