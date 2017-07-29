«Югра» победила «Юность» и заняла третье место на Кубке Минска

Ханты-мансийская «Югра» одержала уверенную победу над минской «Юностью» в матче Кубка Минска, встреча завершилась со счётом 4:1. Команда Игоря Захаркина заняла третье место на турнире. В финальном матче Кубка Минска сегодня сыграют московское «Динамо» и ярославский «Локомотив».



Единственный забитый гол белорусской команды записал на свой счёт Райан Уолтерс. В составе клуба из Ханты-Мансийска заброшенными шайбами сумели отметиться Евгений Скачков, Антон Королёв, Антон Курьянов и Вели-Матти Савинайнен.



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