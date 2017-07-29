Окулов: хорошо, что со мной перешли ещё игроки, проще вливаться в команду ЦСКА

Нападающий ЦСКА Константин Окулов после победы над «Сибирью» (4:0) рассказал о предсезонных сборах и адаптации в команде.

«Сборы прошли очень хорошо, начинаем привыкать друг к другу. Становимся одной большой семьёй в прямом смысле этого слова — и в раздевалке, и на льду. Больше общаемся, лучше узнаём друг друга. Очень плодотворно прошли сборы и на земле, и на льду. Надеюсь, с каждым днём будем прибавлять ещё больше.

В Москве обжился уже, переехал с супругой в квартиру, покупаем посуду. Ещё не успел ничего посмотреть, в основном дом и стадион. Да и что может шокировать. Только если пробки. Хорошо, что со мной ещё перешли игроки, проще вливаться в команду. Повезло, что многих знаю: кого-то — по сборной, кого-то — со времён юношеских команд. Выходя на лёд, мы все противники, и неважно, с «Сибирью» или другой командой», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.