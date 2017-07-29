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Любимов: с Шалуновым и Шумаковым много говорим, обсуждаем на льду свою игру

29 июля 2017, суббота. 19:53. Хоккей

Форвард ЦСКА Роман Любимов прокомментировал победу над «Сибирью» (4:0) в контрольном матче и свой дубль.

«Хорошо, что мы что-то сделали в этой игре, что-то получалось. Повезло, что забил два гола. Взаимопонимание нормальное, много говорим, обсуждаем на льду свою игру. Идёт процесс, подстраиваемся друг под друга. Конечно, соскучился по дому, приятно, что болельщики помнят. Не ожидал, что придёт столько зрителей. В раздевалке сидим в тесноте, да не в обиде», — передаёт слова Любимова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Дубль Любимова помог ЦСКА крупно обыграть «Сибирь» в товарищеском матче
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Сибирь ХК ЦСКА Роман Любимов
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