Иванов: «Сочи» прошёл небольшую проверку боем, дальше будет ещё серьёзнее

Нападающий ХК «Сочи» Андрей Иванов после победы над новокузнецким «Металлургом» (4:0) прокомментировал эпизод драки между Артёмом Томилиным и Евгением Штайгером.



«Хоккей — контактная мужская игра, мы всегда должны быть готовы к этому, когда выходим на лёд. Но то, что именно так в конце пойдёт… Вытерпели, сплотились. Для нас это только плюс, небольшая проверка боем. Дальше всё будет ещё серьёзнее. Тренер нам подсказывал, делал на этом акцент. Говорил, что если на льду будет какая-то заварушка или столкновения, все должны быть вместе, одним коллективом. Поэтому заступились друг за друга, так и надо. По-другому коллектив не делается и побед не добиваются», — сказал Иванов в эфире клубного телевидения.

«Сочи» — «Металлург» Нк: драка Артёма Томилина с Евгением Штайгером

Вы можете посмотреть видео интервью также на официальном канале клуба в YouTube.