«Сочи» — «Металлург» Нк: драка Артёма Томилина с Евгением Штайгером

В товарищеском матче хоккейного клуба «Сочи» и новокузнецкого «Металлурга» произошла драка Артёма Томилина с Евгением Штайгером.

Матч завершился уверенной победой команды с черноморского побережья — 4:0. Заброшенные шайбы в составе черноморского клуба на свой счёт сумели записать Симон Энеруд, Александр Титов, Вадим Щегольков и Егор Морозов. Сухой матч оформил голкипер команды Дмитрий Шикин.



Посмотреть видео драки Артёма Томилина с Евгением Штайгером можно также на официальном канале ХК «Сочи» в YouTube.