Карабань: минское «Динамо» хотело доказать, что может играть в свой хоккей

Нападающий минского «Динамо» Данила Карабань прокомментировал победу над рижскими одноклубниками (4:0) в матче за пятое место Кубка Минска.

«В первую очередь мы команда. До игры поговорили, обсудили, как будем играть, бороться и биться. Выходили с огромным желанием, только на победу. Хотели доказать, что можем играть в наш хоккей, выполнять систему, которую нам дают.



Первые 10 минут мы присматривались, как играет соперник. Конечно, разбирали их игру, но надо было поймать какие-то нюансы. Забитый гол даёт уверенности, мы повели в счёте, стали играть чуть-чуть по-другому, но всё равно придерживались своей системы все 60 минут», — сказал Карабань в эфире клубного телевидения.



Минское «Динамо» обыграло «Динамо» из Риги в матче за пятое место Кубка Минска

Вы также можете посмотреть видео интервью на официальном канале клуба в YouTube.