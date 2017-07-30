Зайцев: есть ностальгия по ЦСКА, по ребятам, болельщикам, персоналу

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев посетил матч ЦСКА — «Сибирь» (4:0) и признался, что скучает по «армейской» команде, за которую играл с 2013 по 2016 год.

«Видно, что пацаны под нагрузкой, пока тяжело что-то говорить. Все знают, какие здесь сборы. Всё отлично, ребята двигаются. Ностальгия есть по ЦСКА, по ребятам, болельщикам, персоналу — по всем. Классно здесь, хорошие очень впечатления сегодня», — сказал Зайцев в эфире клубного телевидения.

Агент Зайцева: у Никиты были предложения из КХЛ, но мы их не рассматривали

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