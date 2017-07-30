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Светлов: московское «Динамо» выступило на Кубке Минска с огоньком

30 июля 2017, воскресенье. 09:32. Хоккей

Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Светлов подвёл итоги Кубка Минска для московского «Динамо», которое в финале проиграло ярославскому «Локомотиву».

«Прежде всего хочу поздравить всех болельщиков и специалистов с открытием хоккейного сезона. Кубок Минска — новый и самый ранний турнир, в былые годы предсезонные соревнования стартовали лишь в августе. Тем не менее на сей раз и в июле команды в большинстве отрезков показали отнюдь не летний хоккей.

Для меня открытием стали два клуба — московское «Динамо» и «Югра». Прежде всего следил за игрой своего родного клуба. Бело-голубые выступили в Минске эмоционально, с огоньком, причем выстрелило не одно звено — например, главного новичка команды Бойда, а два-три, в частности Брюквина и Тарасова. Это говорит об определенной глубине состава и настраивает на оптимистичный лад.

Ответ на вопрос о функциональной базе даст лишь регулярный чемпионат. Не находясь в расположении команды, не хотелось бы давать оценок. Но могу сказать, что много лет подряд «Динамо» нагружалось в Минске, там у команды было очень много «земли». В принципе, такой фундамент быстро не разрушается — и может дать результат и через полтора-два сезона. С этой точки зрения у бело-голубых могут быть определенные резервы, так необходимые в нынешней ситуации», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в финале Кубка Минска
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Москва Сергей Светлов
Новости. Хоккей
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