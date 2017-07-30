Светлов: в середине Восточной конференции нас ждёт очень серьёзная борьба

Олимпийский чемпион по хоккею Сергей Светлов рассказал о впечатлениях от игры «Югры» на Кубке Минска, где команда завоевала третье место, а также об ожиданиях от регулярного чемпионата КХЛ в Восточной конференции.



«В Беларуси мы увидели новую «Югру», которая цеплялась за результат в каждом матче и заслуженно завоевала третье место. Ханты-Мансийск на равных сыграл с мощным «Локомотивом», уступив лишь в овертайме, и, наоборот, в концовке спас встречу с рижским «Динамо». Ну а белорусскую «Юность» югорчане победили с запасом, на классе. Думаю, в этом сезоне в середине Восточной конференции нас ждёт очень серьёзная борьба, которую, может быть, из-за спада ряда команд мы не увидели в прошедшем чемпионате. Укрепилась «Югра», очень мощно провёл трансферную кампанию «Автомобилист», должны подняться «Сибирь» и «Амур». Похоже, на Востоке всё будет так же плотно, как по традиции на Западе.



У «Югры» в интересный комбинационный хоккей старается играть новое ударное звено Панов — Д. Макаров — Скачков. Если этих опытных ребят хватит в функциональном плане, то проблема первой тройки в «Югре» наконец-то будет решена. Очень неплохой турнир провёл и центр второго звена Курьянов, а также финский бомбардир Савинайнен. В первых же матчах легионер доказал, что не случайно в прошлом сезоне с 30 шайбами за «Таппару» стал лучшим снайпером SM-лиги. Похоже, что Савинайнен — сильное приобретение. Как и другой острый нападающий Скачков», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.