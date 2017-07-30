СКА поехал на тренировочный сбор в Финляндию, где сыграет с «Йокеритом»

Хоккеисты СКА отправились на второй тренировочный сбор, который пройдёт в Финляндии. В рамках сбора «армейцы» проведут контрольный матч с «Йокеритом», запланированный на 31 июля, сообщает официальный сайт клуба.



Состав СКА на тренировочный сбор в Финляндии



Вратари: Микко Коскинен, Алексей Мельничук, Константин Волков.

Защитники: Антон Белов, Егор Яковлев, Артём Зуб, Патрик Херсли, Егор Рыков, Владислав Гавриков, Роман Рукавишников, Давид Рундблад.

Нападающие: Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Александр Хохлачёв, Виктор Комаров, Данила Квартальнов, Никита Гусев, Виктор Тихонов, Сергей Широков, Александр Барабанов, Александр Дергачёв, Максим Карпов, Михаил Мальцев.