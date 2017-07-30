Хет-трик Капустина помог «Локомотиву» разгромить «Юность»

Ярославский «Локомотив» в товарищеской встрече нанёс разгромное поражение ХК «Юность-Минск», встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу команды Алексея Кудашова.



В составе ярославской команды хет-трик на свой счёт сумел записать Кирилл Капустин, дубль оформил Артём Ильенко, ещё по голу забили Александр Калинин и Данил Юртайкин.



Отметим, что вчера завершился предсезонный Кубок Минска, в котором участвовали оба клуба. «Локомотив» одержал победу в турнире, обыграв в финале московское «Динамо», «Юность» заняла четвёртое место.



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