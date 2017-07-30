Голкипер Андрей Василевский представил новый шлем с изменяющимся рисунком

Российский голкипер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский представил свой новый шлем, информирует NBC Sports. Шлем оснащён современной технологией, которая при изменении температуры шлема или попадании влаги способствует появлению дополнительных изображений.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 23-летний Василевский принял участие в 50 встречах, пропуская в среднем 2,61 шайбы за игру и отражая 91,7% бросков по своим воротам.
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Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» NHL on NBC Sports.