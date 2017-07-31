А.Кузнецов: из КХЛ предложений не было, гробить спину в других командах не хотел

Тренер вратарей «Барыса» Алексей Кузнецов рассказал, почему завершил карьеру игрока, а также высказался о своей текущей работе. Наивысшее достижение Кузнецова на уровне КХЛ — победа в регулярном чемпионате и поражение в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина в составе «Авангарда».

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«Почему принял решение завершить игровую карьеру? Из-за проблем со здоровьем. Была серьёзная травма спины. Год восстанавливался. После этого попытался вернуться. Отыграл один сезон в «Бейбарысе». Стали чемпионами Казахстана, а меня признали лучшим вратарём. Потом ждал предложений из КХЛ, но их не последовало. А до конца гробить спину в других командах не хотелось. Этим летом поступило предложение от «Барыса» поработать с вратарями. С удовольствием согласился. Команда для меня родная, не чужая.

К каждому вратарю разный подход. При работе с Хенриком Карлссоном делаем упор на физическую подготовку, чтобы он подошёл к сезону в хорошей форме. Постоянно с ним разговариваем. Обсуждаем, что можно улучшить, как и какие упражнения выполнять. Он сам просит, чтобы ему подсказывали, где он делает что-то не так, потому что со стороны виднее.

С Сергеем Кудрявцевым работа немного другого плана. Ему надо понять, что в КХЛ уровень намного выше, чем там, где он играл до этого. Здесь требования совершенно другие. Цена ошибки очень высока. У него неплохая техника, хорошие габариты. С ним идёт работа в плане игрового мышления, чтения игры, выбора позиций. Снимаем на видео наши тренировки, разбираем моменты. На лёд раньше выходим, чтобы отработать вратарские тонкости. И в зале работаем, чтобы подойти к сезону в оптимальной форме.

Был в Ак-Булаке в 2009 году, когда с «Барысом» проходили предсезонную подготовку. Нравится, что здесь всё рядом — и лёд, и гостиница. Не надо никуда ехать. Природа красивая. Для сборов это отличное место. В условиях среднегорья игроки получают хорошую нагрузку, которая потом поможет во время сезона», — цитирует Кузнецова «шайба.kz».