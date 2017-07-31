П. Зубов: результат матчей с ЦСКА закономерный, надо исправить системные ошибки

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов подвёл итоги двух контрольных матчей с ЦСКА. Новосибирская команда уступила со счётом 0:4 и 2:5.

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«Матчи имеют очень большой образовательный характер, в плане подготовки команды к сезону. Мы играли с очень серьёзным соперником. Немного не хватило антропометрии — ножки не бегут. Результат закономерен, но есть информация, видеоматериалы, над которыми будем работать. Думаю, всё будет нормально. По второй игре видно — у ребят накапливается информация в головах о тактике, системе. Всё будет постепенно. Создать систему — это очень кропотливая работа.



9 пропущенных шайб в двух матчах? Были индивидуальные ошибки, но самые основные ошибки — системные. Их надо исправлять. Если их не будет, то будет легче в индивидуальном плане. Это даже не ошибки, а ляпы. Из-за отсутствия кислорода, закисления отключается голова. Но это поправимо. Если бы у меня был выбор соперника по контрольным матчам, всё равно бы выбрал ЦСКА. Чтобы ребята привыкали, у нас много молодых. Характер команды закладывается через такие игры.



Достаточно ли 8 контрольных матчей? Мы специально разбили контрольные матчи, чтобы было время на исправление ошибок. У нас много новых игроков, нужен тренировочный процесс. Чтобы быть готовыми к 22 августу, чтобы у игроков в голове сидела система», — цитирует Зубова клубное телевидение.

Также видео доступно в официальном «твиттере» новосибирской команды.