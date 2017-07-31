Стал известен состав СКА на контрольный матч с «Йокеритом»

Действующий обладатель Кубка Гагарина питерский СКА назвал состав на контрольный матч с «Йокеритом». Команда начинает работу на финском сборе.
СКА поехал на тренировочный сбор в Финляндию, где сыграет с «Йокеритом»
Состав СКА на тренировочный сбор в Финляндии.
Вратари: Микко Коскинен, Алексей Мельничук, Константин Волков.
Защитники: Антон Белов, Егор Яковлев, Артём Зуб, Патрик Херсли, Егор Рыков, Владислав Гавриков, Роман Рукавишников, Давид Рундблад.
Нападающие: Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Александр Хохлачёв, Виктор Комаров, Данила Квартальнов, Никита Гусев, Виктор Тихонов, Сергей Широков, Александр Барабанов, Александр Дергачёв, Максим Карпов, Михаил Мальцев.
Также информация доступна в официальном «твиттере» питерской команды.