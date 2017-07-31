«Автомобилист» отбыл в Нижний Новгород на предсезонный турнир

Вечером 30 июля «Автомобилист» вернулся из Чехии, а утром 31 июля уральская команда улетела в Нижний Новгород, где 1 августа начнётся предсезонный турнир «Кубок губернатора Нижегородской области».

«Автомобилист» проиграл «Динамо» Пардубице в товарищеской игре

На турнир «Автомобилист» поехал в том же составе, за исключением трёх игроков: Владислав Гросс присоединился к команде МХЛ «Авто», которая в настоящее время выступает на Кубке «Салавата Юлаева» в Уфе, Егор Миловзоров получил травму и проходит обследование, Никита Трямкин отправился в расположение олимпийской сборной.