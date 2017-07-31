СКА переиграл «Йокерит» в контрольном матче, на счету Широкова 3 очка

Действующий обладатель Кубка Гагарина питерский СКА переиграл «Йокерит» в контрольном матче в рамках финского сбора.

СКА поехал на тренировочный сбор в Финляндию, где сыграет с «Йокеритом»

Первый период команды завершили со счётом 1:1. На седьмой минуте Ээли Толванен вывел финскую команду вперёд, Сергей Широков сравнял счёт на девятой минуте встречи. Ключевой стала вторая двадцатиминутка, выигранная СКА со счётом 2:0. Шайбы забросили Никита Гусев (27-я минута матча) и Ярно Коскиранта (36-я). Заключительный период принёс один гол — Александр Барабанов поразил пустые ворота финской команды. Как итог — 4:1 в пользу СКА.

Главным героем встречи стал форвард СКА Сергей Широков — на его счету заброшенная шайба и два голевых паса.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».