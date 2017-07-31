Юдин: со Знарком не разговаривал, а посвящения в спартаковцы ещё не было

Защитник «Спартака» Дмитрий Юдин поделился впечатлениями от пребывания в новой команде. Юдин пополнил ряды москвичей в нынешнем межсезонье, переехав в Москву из СКА.

«Готовимся к турниру в Нижнем Новгороде, нагрузки перенесли нормально. Ещё не понял, как меня приняли в новом коллективе. Посвящения в спартаковцы ещё не было. Хочу играть в «Спартаке», а с кем меня поставят в пару – это вопрос к тренеру. Для меня главное выходить на лёд. Разговоров в СКА с Олегом Знарком не было. Я был на рыбалке, у нас кончились продукты, поехали до деревни. Появилась телефонная связь, позвонил агент и сказал, что мы в «Спартаке». Не расстроился, появилась новая возможность доказать, проверить себя», — передаёт слова Юдина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.