А. Марков: я доволен, что оказался в «Ак Барсе». Теперь только в бой

Новичок «Ак Барса» Андрей Марков поделился первыми впечатлениями от перехода в команду КХЛ.

Директор «Ак Барса»: ждём, что с приходом Маркова усилится наше большинство

«Всё нормально. Можно сказать, двое суток в небе. Сейчас надо отдохнуть, прийти в себя, и всё будет хорошо. Как давно возник вариант с переходом в «Ак Барс»? Достаточно быстро всё согласовали. Я рад этому. Теперь только в бой. Планируется, что контракт будет на два года. Доволен, что оказался в «Ак Барсе». Это клуб с большой историей. Теперь настрой только на работу.

В команде знаю нескольких игроков. Главный тренер мне знаком. Что знаю о Казани? Прекрасный город, с хорошей историей. Здесь много достопримечательностей, поэтому в свободное время будем знакомиться», — цитирует игрока официальный сайт клуба.