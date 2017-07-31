Директор «Ак Барса»: ждём, что с приходом Маркова усилится наше большинство

Директор ООО «СКП «Татнефть-Ак Барс» Шамил Хуснутдинов прокомментировал подписание контракта с защитником Андреем Марковым.

Андрей Марков подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом»

«Клуб пополнил игрок с большим именем. Андрей Марков — легендарный защитник, звезда большого масштаба. Ждём, что с его приходом усилится наше большинство. Нашим молодым защитникам, которых в составе «Ак Барса» много, будет с кого брать пример, учиться прямо во время игры.

Ждём, что будет больше зрителей на трибуне, интерес к клубу будет расти. Когда играют такие мастера – это большое событие для клуба и всего российского хоккея. Будем стараться радовать болельщиков и вместе двигаться к нашим целям», — цитирует функционера официальный сайт клуба.