Харитонов: уход «Кузни» из КХЛ – не повод исключать их из Кубка губернатора

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Виктор Харитонов прокомментировал участие новокузнецкого «Металлурга» в Кубке губернатора Нижегородской области.

«Каждый год стараемся приглашать команды, которые показывают хороший хоккей. Если помните историю, то у нас раньше были победители-призёры прошлого чемпионата и имиджевые команды, как «Магнитка», «Спартак», ЦСКА. У нас будут те, кого мы хотели увидеть.

«Кузня» – хорошая молодая команда, которая показывает интересный хоккей. То, что не стали убирать их из турнира: мы просто-напросто посчитали, что то, что произошло с ними, – это не повод их исключать», — передаёт слова Харитонова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.