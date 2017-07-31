Панов: перспективы нового дворца для «Торпедо» есть, но нужно найти деньги

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов прокомментировал возможное строительство нового ледового дворца спорта для «Торпедо».
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«Сейчас у нас идёт планировка стрелки у футбольного стадиона. Новый дворец спорта нужен, 10-12 тысяч думаю сможем собирать. Перспективы есть, но нужно найти деньги», — передаёт слова Панова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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