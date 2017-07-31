Вестерлунд: сейчас «Салавату» важно улучшить взаимопонимание и командную игру

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд высказался о сборах в Финляндии, повреждении Максима Осипова и Кубке губернатора Нижегородской области.

Осипов, Арзамасцев и Фёдоров не сыграют за «СЮ» на турнире в Нижнем Новгороде

«Мы хорошо начали в Финляндии. Мы сконцентрировались на командной игре и, конечно, физическом состоянии. Мы не получили травм, все хоккеисты готовы играть. Это очень хорошо. Матч с «Трактором» был для нас первым, и мы увидели много хорошего.

Турнир в Нижнем Новгороде? Сейчас самое важное — улучшить взаимопонимание и командную игру. Так же мы ищем другие звенья. Мы хотим узнать игроков. Это цель номер один, но, безусловно, мы хотим победить. Осипов не сыграет в Нижнем Новгороде. Он будет готов играть после турнира», — цитирует тренера официальный сайт клуба.