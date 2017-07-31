Д. Калинин: все команды в Нижнем Новгороде будут очень интересными соперниками

Защитник «Спартака» Дмитрий Калинин рассказал о текущей работе команды и поделился ожиданиями от предсезонного турнира в Нижнем Новгороде.

«Чувствую себя хорошо, настроение отличное, но сборы продолжаются – впереди предсезонные турниры. Сборы в Чехии и Австрии были достаточно сложными: мы были под нагрузкой, но есть время восстановиться перед предстоящим сезоном и набраться сил. В том году мы две недели тренировались только на «земле», на лёд вышли только на втором сборе в Финляндии. Сейчас тренировки на льду у нас были уже с первого дня в Чехии. Пока самочувствие отличное.



Турнир в Нижнем Новгороде? Думаю, все команды на турнире будут очень интересными соперниками. Хочу понять, как мы будем себя чувствовать в этих играх, в первую очередь, физически и тактически», — цитирует игрока официальный сайт клуба.