А. Марков: вырос как игрок благодаря Билялетдинову, было желание с ним работать

Новичок «Ак Барса» Андрей Марков поделился ожиданиями от работы с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым.

«Перед тем как уехать в Северную Америку, я работал с Билялетдиновым, поэтому я знаком со всеми его требованиями. Можно сказать, что я вырос как игрок благодаря ему. У меня было желание снова с ним работать. Я надеюсь, с ним хорошо поработаем.



Говорили с ним о жизни. Я ещё не тренировался с командой. Тактические вопросы будут решаться в процессе. Мы как солдаты: как нам скажут, так и сделаем», – приводит слова Маркова «БИЗНЕС Online».