Бэбкок: Мэттьюс хочет стать одним из лучших, мы ждём, что он продолжит расти

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок считает, что нападающий Остон Мэттьюс, признанный лучшим новичком НХЛ сезона-2016/17, продолжит расти в следующем чемпионате.



«Он любит соперничество и хочет продолжать развиваться в новом сезоне, мы ждём от него того же. Я оцениваю игроков не по набранным очкам, а по тому, как они играют и бьются каждый день, как растут их стремления. Нам не терпится увидеть, что он может сделать. Он считает себя очень хорошим игроком и хочет быть одним из лучших.



В целом он серьёзно улучшил свою игру в прошлом сезоне, намного лучше стал играть без шайбы, это привело к тому, что он стал больше ею владеть. Он может выйти против любого, у него есть большой потенциал в развитии. У нас много отличных молодых игроков, они растут все вместе. Но прошёл только один год, по нему нельзя судить о всей карьере. Надо продолжать так играть снова и снова. Мы довольны тем, какие у нас есть возможности», — приводятся слова Бэбкока на официальном сайте НХЛ.

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