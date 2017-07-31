Экс-защитник «Слована» Мартин Штайнох пополнил состав «Югры»

Словацкий защитник Мартин Штайнох перешёл из «Маунтфилда» в «Югру», сообщается на официальном сайте чешского клуба.

«Это было непростое решение, потому что Мартин — отличный игрок, настоящий профессионал. Но он получил очень хорошее предложение, и мы решили не препятствовать ему. Мы достигли соглашения, что если его команда не попадает в плей-офф КХЛ и он захочет вернуться, то проведёт сезон у нас», — прокомментировал переход генеральный менеджер «Маунтфилда» Алеш Кмоничек.

В прошедшем сезоне 26-летний защитник провёл за «Маунтфилд» 52 матча регулярного чемпионата и 11 плей-офф, набрав в общей сложности 8 (2+6) очков. Штайнох имеет опыт выстуления в КХЛ, с 2012 по 2015 год он играл за «Слован».