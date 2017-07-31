Эксперт: своя лаборатория КХЛ приведёт к возникновению конфликта интересов

Эксперт Эстонского антидопингового агентства (EAD) Сергей Илюков считает, что создание собственной антидопинговой лаборатории КХЛ приведёт к конфликту интересов и вызовет негатив в мире спорта. О такой инициативе заявил член совета директоров лиги Александр Медведев. Ранее у нападающего казанского «Ак Барса» Даниса Зарипова нашли в пробе запрещённые вещества, он был дисквалифицирован на два года.

А. Медведев: антидопинговая лаборатория КХЛ может начать работу к плей-офф

«Если КХЛ сделает собственную лабораторию, это создаст предпосылки для возникновения конфликта интересов. Если смотреть с независимой точки зрения, то это будет шагом в сомнительном направлении, ведущим вразрез с международными федерациями, которые двигаются в направлении независимости и отдают на аутсорсинг планирование, сбор и анализ проб независимым организациям. Возникает вопрос, для чего нужна своя лаборатория? Является ли КХЛ лицом, которое не заинтересовано? Нужно учитывать ситуацию, которая сейчас сложилась вокруг России, – доверие не на самом высоком уровне.

Если КХЛ действительно создаст свою лабораторию, с большой долей вероятности это вызовет негативную реакцию в мире спорта. У меня в этом нет сомнения. Примеры работы собственных лабораторий есть, в частности в Северной Америке, за что их с закономерной частотой подвергают критике", — цитирует Илюкова «Р-Спорт».

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