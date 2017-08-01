Защитник Больё заключил двухлетний контракт с «Баффало» на $ 4,8 млн

«Баффало Сэйбрз» объявил о подписании контракта с защитником Натаном Больё. Соглашение рассчитано на два года со среднегодовой зарплатой $ 2,4 млн.

25-летний хоккеист перешёл в «Баффало» в июне в результате обмена с «Монреаль Канадиенс». Прошедший сезон стал для него лучшим в карьере, он провёл 74 матча в регулярном чемпионате и отметился 28 (4+24) баллами за результативность при показателе полезности "+8". Всего в НХЛ на его счету 225 игр и 60 (7+53) набранных очка. У него закончился двухлетний контракт на $ 2 млн.