Кубок губернатора НО: «Ак Барс» одолел «Автомобилист», на счету Секача 3 очка

В стартовом матче Кубка губернатора Нижегородской области «Ак Барс» переиграл «Автомобилист».

Раздевалку «Автомобилиста» обокрали на Кубке губернатора Нижегородской области

На третьей минуте матча Евгений Чесалин вывел уральскую команду вперёд. На пятой минуте встречи Антон Ландер сравнял счёт, это его первый гол за казанскую команду. Вторую треть матча «Ак Барс» выиграл со счётом 2:1 — на голы Александра Свитова и Иржи Секача уральцы ответили заброшенной шайбой Франсиса Паре. В третьей двадцатиминутке уральской команде удалось сравнять счёт — отличился Кирилл Лямин. За 8 секунд до конца овертайма Джастин Азеведу принёс победу казанской команде.

Главным героем встречи стал форвард «Ак Барса» Иржи Секач. Он поучаствовал в трёх из четырёх голов казанской команды — заброшенная шайба и два голевых паса.

Также на 1 августа запланированы матчи «Спартак» — «Кузня» и «Торпедо» — «Салават Юлаев».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте».