Трефилов: Галимов сможет стать тем вратарём, какого хочет видеть Скудра

Олимпийский чемпион и чемпион мира Андрей Трефилов поделился мнением о вратарской линии «Торпедо».



«Проскуряков и Бирюков покинули «Торпедо» по той причине, что не смогли доказать свою состоятельность в прошлом сезоне. Проскуряков здорово играл в сезоне-2015/16 и помог команде пройти во второй раунд плей-офф, но вратарь не может жить прошлым, он должен доказывать свою состоятельность в каждом сезоне. А в прошлом году ни Проскуряков, ни Бирюков не выглядели действительно надёжными.



Уверен, что Станислав Галимов сможет стать тем вратарём, какого хочет видеть главный тренер нижегородцев Петерис Скудра. У него отличная вратарская техника, в «Атланте», ЦСКА и «Ак Барсе» он показывал хорошую игру и был не хуже своих конкурентов за место в воротах. К тому же в «Торпедо» у него будет гораздо больше доверия тренера, а это для вратаря очень важно», — цитирует Трефилова НИА «Нижний Новгород».

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